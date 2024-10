È ancora da capire se alla fine Bologna - Milan verrà rinviata o si giocherà, ma intanto quello che è certo è il programma dei rossoneri alla vigilia. Subito dopo la comunicazione da parte del sindaco Matteo Lepore di posticipare il match a data da destinarsi, infatti, è giunta la comunicazione dell'annullamento della conferenza stampa di Paulo Fonseca . Il tecnico lusitano, inizialmente, avrebbe dovuto parlare ai giornalisti nella sala stampa del centro sportivo di Milanello . L'incontro era previsto, in particolare, per le 14:30, come spesso avviene. Il rinvio, in ogni caso, aveva fatto saltare questo appuntamento.

Bologna-Milan, salta la conferenza di Fonseca: ma il programma prevede che ...

Nonostante ciò, comunque, è confermato l'allenamento mattutino del Milan, agli ordini del tecnico Paulo Fonseca. Questo perché comunque saltare una seduta per un possibile rinvio non avrebbe senso. Appuntamento a Milanello, per i giocatori, nella mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre, quando è prevista una sola seduta di allenamento, per l'appunta mattutina. Da capire, a questo punto, se la decisione definitiva su Bologna-Milan, che dovrebbe arrivare nel giro di qualche ora, possa influenzare il ripristino della conferenza stampa. Anche perché a quel punto mancherebbero poche ore all'orario previsto in origine.