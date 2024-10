Ad un certo punto il rinvio non sembrava più una delle opzioni possibili per Bologna-Milan e invece alla fine è stata la decisione definitiva. Nella giornata di oggi, sabato 26 ottobre, alle ore 18:00, non si giocherà il match tra i felsinei e i rossoneri, valevole per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Tutto a causa di quel comunicato emesso dal sindaco Matteo Lepore due giorni fa sul rinvio, a cui poi il club emiliano si è aggrappato anche nell'Assemblea della Lega Serie A per imporre le proprie condizioni. Si sarebbe potuto giocare lontano dallo stadio Renato Dall'Ara, ma i rossoblù si sono messi di traverso.