Bologna-Milan, Kessie si è allenato con il resto della squadra

Franck Kessie, centrocampista rossonero, sarà disponibile per Bologna-Milan. L'ivoriano si è allenato oggi in gruppo

Franck Kessie disponibile per Bologna-Milan. L'ivoriano, nella giornata di ieri, aveva svolto un allenamento differenziato, mentre oggi si è allenato con il resto della squadra. Il centrocampista, dunque, sarà convocato per la partita di domani sera. La novità è che Kessie potrebbe partire dalla panchina: Pioli, considerando le condizioni non ottimali del giocatore, potrebbe schierare la coppia di centrocampo composta da Tonali e Bennacer. Milan, gli occhi di Maldini sul miglior bomber d'Europa: le ultime news >>>