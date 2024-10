Bologna-Milan, terminato l’incontro sindaco-prefetto: ecco cosa si è deciso

Era atteso per la mattinata odierna l'incontro tra il sindaco Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti, in merito alla possibilità di giocare Bologna-Milan dopo la decisione di rinviarla. Secondo quanto riportato da 'Sky' tale summit si sarebbe concluso. L'esito? Sicuramente non si giocherà allo stadio Renato Dall'Ara, né a porte aperte e né a porte chiuse. I due club, quindi, se vorranno scendere in campo dovranno trovarsi un'altra sistemazione. E a quel punto sarà le Lega Serie A a decidere dove si giocherà, su quale campo potrà tenersi il match della 9^ giornata di campionato.