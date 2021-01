Bologna-Milan, Ibrahimovic punta al gol numero 500 | News

Bologna-Milan, Ibrahimovic cerca il gol numero 500

Tuttosport, in vista di Bologna-Milan di quest’oggi, si concentra su Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese vuole mettersi alle spalle l’espulsione del derby. Si è parlato tanto in questi giorni dello scontro con Lukaku, ma quello che è accaduto non è assolutamente collegato al razzismo, così come qualcuno ha scritto subito dopo la partita.

Pioli ha messo un punto alla vicenda: “Nel derby non c’è stato un bello spettacolo, ma certe situazioni possono succedere. Ma mettiamo un punto. Ibra non è razzista. Punto. Il Milan è sempre stato in prima linea contro le discriminazioni. Punto”.

Ibrahimovic ora vuole pensare solo al campo e tornare ad essere decisivo, così come ha sempre fatto. Con le squadre di club lo svedese è a quota 499 reti: con un gol oggi, dunque, Zlatan festeggerebbe il traguardo delle 500 marcature. Un obiettivo importante che l'attaccante vuole raggiungere già oggi a Bologna.