Bologna-Milan, Daniel Maldini trequartista titolare? Le ipotesi / News

Bologna-Milan, Daniel Maldini titolare?

Nella giornata di oggi il Milan ha comunicato lo stop di Simon Kjaer e Brahim Diaz, usciti acciaccati dalla partita contro l’Inter. Con l’infortunio dello spagnolo, contro il Bologna, mancheranno i due trequartisti di ruolo della squadra vista la positività al Covid di Hakan Calhanoglu. Per questo motivo Stefano Pioli dovrà, nuovamente, inventarsi qualcosa. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, occhio all’ipotesi Daniel Maldini dietro a Zlatan Ibrahimovic, ma non è l’unica possibilità. In questa posizione verranno valutati anche Mario Mandzukic e Rafael Leao. Ibra accusato di razzismo: ecco come si difende sui social >>>