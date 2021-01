Bologna-Milan, conferenza e rifinitura: ecco gli orari della vigilia / News

Bologna-Milan, il programma della vigilia

Dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta in campionato e Inter in Coppa Italia, il Milan è chiamato alla reazione. I rossoneri inizieranno il girone di ritorno a Bologna nell’anticipo delle 15 di sabato 30 gennaio. Prima della partenza per il capoluogo emiliano, è prevista la conferenza stampa di Stefano Pioli, che avrà luogo a Milanello alle ore 12. Alle 14:30, invece, è in programma la consueta rifinitura della vigilia. A riportarlo è lo stesso Milan attraverso il proprio sito ufficiale. Thauvin vicino al Milan: ecco la nostra intervista esclusiva che lo conferma >>>