Bologna-Milan, Calhanoglu si aggrega alla squadra? Le ultime | News

Bologna-Milan, Calhanoglu si aggrega alla squadra?

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli può sorridere in vista di Bologna-Milan. Recuperato, infatti, Bennacer, che quest’oggi partirà dalla panchina: “Ismael sta meglio ma è rimasto fuori a lungo, non credo possa partire titolare” spiega Pioli. L’algerino è un giocatore che è mancato molto in questi mesi, considerando anche che Tonali deve ancora spiccare il volo.

Un’altra ottima notizia è che Calhanoglu è risultato negativo al coronavirus. Il turco è e stato escluso dall’elenco dei convocati, ma non si esclude la possibilità di farlo aggregare alla squadra nella giornata di oggi. Ovviamente, nel caso in cui si verificasse questa ipotesi, il turco partirebbe dalla panchina. Calhanoglu non si allena da due settimane, e dunque il suo impiego contro il Bologna potrebbe verificarsi solo a partita in corso.

Pioli, per Bologna-Milan, ha deciso di puntare su Rafael Leao da trequartista, con Saelemaekers e Rebic ai suoi lati. Un 4-2-3-1 che può rimodellarsi facilmente in un 4-4-2, con il portoghese più vicino a Zlatan Ibrahimovic.