Bologna-Milan, Calhanoglu con la squadra? La decisione | PM News

Bologna-Milan, la decisione su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu sarà uno dei protagonisti di Bologna-Milan? Pioli non ha convocato il giocatore per la sfida di quest’oggi, ma alcuni media avevano ipotizzato un suo approdo in panchina last minute.

In realtà, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Calhanoglu non raggiungerà la squadra a Bologna. Il turco, infatti, viene da due settimane di inattività, e dunque si è preferito posticipare il suo ritorno per la partita contro il Crotone, in programma il 7 febbraio prossimo.

