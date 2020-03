Bollettino Coronavirus: 33.190 positivi. Superata la Cina per numero di morti

ULTIME NEWS – La Protezione Civile, come ogni giorno ormai, ha diramato il bollettino coronavirus ufficiale e aggiornato di oggi – giovedì 19 marzo 2020 – sull’emergenza CoVid-19 in Italia.

Attualmente i soggetti positivi sono 33.190. Questo è l’ultimo dato emerso dal bollettino della Protezione Civile. Il conto dei positivi sale a 41.035, se nel computo inseriamo anche i morti e i guariti). Questo il dato aggiornato alle ore 18:00.

Il numero di vittime in Italia per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina: sono 3.405 i morti, con un incremento rispetto a ieri (mercoledì) di 427. Ieri l’aumento era stato di 475. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.757; 2.498 sono in terapia intensiva (+241, +10,7%), mentre 14.935 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Di seguito, dai colleghi del Corriere della Sera, i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia 19884 (+2171, +12.3%)

Emilia-Romagna 5214 (689, +15.2%)

Veneto 3484 (+270, 8.4%)

Piemonte 2932 (+591, 25,2%)

Marche 1737 (+169, 10.8%)

Liguria 1059 (+172, 19,4%)

Campania 652 (+192, 41.7%)

Toscana 1482 (+152, 11.4%)

Sicilia 340 (+58, 2’.6%)

Lazio 823 (+99, 13.7%)

Friuli-Venezia Giulia 599 (+137, 29.7%)

Abruzzo 385 (+122, 46.4%)

Puglia 478 (+95, 24.8%)

Umbria 334 (+87, 35.2%)

Bolzano 436 (+60, 16%)

Calabria 169 (+40, 31%)

Sardegna 206 (+72, 53.7%)

Valle d’Aosta 215 (+50, 30.3%)

Trento 523 (+68, 14.9%)

Molise 46 (+18, 64.3%)

Basilicata 37 (+10, 37%)

Intanto il bollettino coronavirus sta creando caos e polemiche anche per la Serie A sul rientro agli allenamenti dei club >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android