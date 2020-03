Bollettino Coronavirus – 20.603 malati, 2853 in più rispetto a ieri. 1809 i decessi

ULTIME NEWS – Come accade ogni giorno, la Protezione Civile ha comunicato il bollettino ufficiale sul coronavirus riguardante la giornata di oggi. Salgono a 20.603 i malati di coronavirus in Italia, 2853 in più rispetto alla giornata di ieri. Aumentano anche i decessi: 1.809 quelli registrati oggi, 368 in più rispetto a ieri. Ma sono in aumento anche i guariti, che salgono a 2.335, 369 in più di quelli comunicati ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono attualmente 1.672, 154 in più rispetto a ieri. Intanto non solo Juventus e Inter: ecco chi è in quarantena, continua a leggere >>>

