Bojan Krkic e le maglie indossate in carriera: c’è quella del Milan (FOTO)

Bojan, l'ex attaccante del Milan, ha esibito sui social tutte le maglie indossate in carriera. Tra queste c'è anche quella rossonera

Bojan Krkic inizia la sua quindicesima stagione da professionista. L'attaccante del Vissel Kobe, cresciuto nella cantera del Barcellona, ha disputato un'annata al Milan, in cui ha totalizzato 19 presenze e 3 gol. Lo spagnolo ha esposto sui social le maglie indossate in carriera, in cui c'è ovviamente anche quella rossonera. Ecco cosa ha scritto: "Stagione numero 15. Con ambizione ed entusiasmo per continuare a vivere esperienze grazie al calcio professionistico. Continuiamo". Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli: inevitabile parlare dell'errore di Serra