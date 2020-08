ULTIME MILAN NEWS – Intervenuto in esclusiva al ‘Corriere del Ticino’, Zvonimir Boban è ritornato sul suo addio al Milan e sulle prestazioni dei rossoneri. L’ex CFO del club di via Aldo Rossi ha parlato anche di un suo possibile ritorno alla FIFA al fianco di Gianni Infantino: «Ora mi godo la mia Croazia e la famiglia. Vedremo dopo il come e il dove».

