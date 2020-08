Boban: “Milan, per arrivare al top ti manca il 30-40%. Ma ora la base c’è”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport è tornato a parlare l’ex CFO del Milan Zvonimir Boban, a 5 mesi di distanza dal suo addio al club di via Aldo Rossi.

L’ex dirigente rossonero ha parlato anche del futuro del Milan: “Da tifoso sogno che il Milan torni là dove è il suo posto naturale, tra i migliori, tra quelli che vincono. Ma per arrivare là bisogna investire bene, e ora almeno la base c’è. Credo manchi ancora un 30-40% per essere top in Italia e in Europa”.

RAIOLA PROPONE UN SUO GIOCATORE AL MILAN>>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NOVITA’ DELL’ULTIM’ORA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓