Calciomercato Milan – Lingard proposto ai rossoneri da Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, Mino Raiola avrebbe proposto ai rossoneri Jesse Lingard. L’attaccante inglese del Manchester United, in scadenza nel 2021, non rientra nei piani di Solskjaer e potrebbe essere ceduto nella prossima finestra di mercato. Da qui l’idea dei rossoneri, che però non hanno intenzione di spingere sull’acceleratore, ma attenderanno eventuali opportunità che si presenteranno.

