Boateng: “Ronaldinho non aveva più voglia, ho imparato da Ibrahimovic”

MILAN NEWS – Ha giocato nel Milan per tre stagioni dal 2010 al 2013, per poi tornare a gennaio 2016, quando però è rimasto solo sei mesi. Kevin-Prince Boateng è stato protagonista dell’ultimo grande successo rossonero, lo Scudetto del 2011. Insieme a lui c’era ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che ora è di nuovo al Milan. Oggi, invece, Prince è al Monza e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul passato milanista, tornando proprio su Ibra e su Ronaldinho: “Quando sono entrato nello spogliatoio del Milan c’erano solo fuoriclasse. Poi c’erano quelli ancora sopra, come Ibra. Non pensa a nessuno, ma è veramente un professionista. Ho imparato da lui come essere professionista. Lo guardavo, andava in palestra, andava sempre a dormire presto. Qualche volta facevamo anche tardi, però sempre nel momento giusto. Lui sapeva fare quello. Poi aveva una grinta e una voglia di vincere… Quando perdeva in allenamento era meglio che non gli parlavi per due giorni”.

Su Ronaldinho: “Mi ha dato la gioia, era sempre felice e si divertiva. Quando voleva faceva ancora la differenza, però secondo me non aveva più voglia. Se l’avesse avuta, vinceva ancora oggi il Pallone d’Oro”.

