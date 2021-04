Blackout Inter-Cagliari, DAZN: un mese gratis per scusarsi. Come attivarlo

Nel corso di Inter-Cagliari, DAZN ha riscontrato diversi problemi. Per scusarsi, la piattaforma di streaming regala un mese gratis ai clienti

In occasione del match tra Inter e Cagliari si è registrato un blackout improvviso su DAZN, che non ha permesso la corretta visione dell'evento. Un episodio che ha mandato su tutte le furie gli abbonati e ha evidenziato i dubbi sulla piattaforma che ha acquistato i diritti della Serie A per i prossimi tre anni. Per scusarsi con i propri clienti, il canale streaming ha avviato una procedura per regalare un mese di visione seguendo questa procedura inviata tramite mail agli abbonati. Questi i dettagli: