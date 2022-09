Bilancio Inter, confermato il passivo di 140 milioni | Serie A News

Il Consiglio d'Amministrazione dell' Inter ha approvato il bilancio 2021-2022 in data odierna. Previsioni mantenute, con una riduzione delle perdite dell'anno preso in esame a 140 milioni di euro; un miglioramento di 105 milioni di euro rispetto all'esercizio finanziario di dodici mesi prima.

Nello specifico, "il mantenimento della competitività della squadra ai più alti livelli in ogni manifestazione e il rafforzamento della propria posizione finanziaria". Che potrebbe passare anche attraverso qualche cessione eccellente. Il bilancio dell'Inter 2021-2022, ora, sarà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti in programma per la fine di ottobre. Nuovo Stadio Milano, ecco tutte le modifiche apportate al progetto >>>