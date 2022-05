Milan-Atalanta, San Siro sarà tutto esaurito: polverizzati gli ultimi biglietti

Milan-Atalanta, partita valida per la 37^ giornata di Serie A, sarà l'ultima gara a San Siro per i rossoneri. L'entusiasmo dei tifosi continua

Continua la marcia d'avvicinamento di un Milan sempre più concentrato per la partita contro il Verona, valida per la 36^ giornata di Serie A. I tifosi però guardano anche avanti, precisamente all'ultima gara a San Siro della stagione contro l'Atalanta. Il club rossonero, il mese scorso, ha aperto alla vendita di una parte dei biglietti, mentre il resto è stato messo in vendita alle 15 di oggi.