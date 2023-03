Biasin duro su Sanchez: “L’Inter ha perso il derby per colpa tua, taci”

Intervenuto con un editoriale su 'L'Interista', Fabrizio Biasin ha commentato le parole di Alexis Sanchez, il quale ha dichiarato pochi giorni fa che se avesse giocato titolare contro il Milan nel derby del febbraio 2022 l'Inter non avrebbe perso. Questo il pensiero del giornalista di fede interista: "Sanchez se la prende con Inzaghi. Dice che con lui in campo nel derby perso 1-2 l’Inter non avrebbe affatto perso. “Gliel’ho detto a Inzaghi, fammi giocare altrimenti perdiamo”. E infatti ha giocato. E l’Inter ha perso. Per colpa sua che si è fatto buttare a terra da un avversario più furbo. Alexis, ti si vuole bene ma taci che è meglio". Mercato Milan, Diavolo su Morata? Ecco come stanno le cose.