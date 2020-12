Biasin: “Milan, a gennaio due acquisti: così non hai rimpianti”

Biasin sul Milan e le possibili scelte di mercato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto nella giornata di sabato ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin ha parlato del Milan e delle possibili scelte di mercato. Queste le sue parole: “Per non avere rimpianti il Milan dovrebbe prendere un’alternativa a Ibrahimovic e un ritocchino alla difesa”. Dunque, un attaccante e un difensore per il giornalista lombardo. Due reparti dove il club rossonero proverà ad intervenire visti anche i recenti infortuni patiti da Ibrahimovic e da Kjaer che hanno lasciato scoperti ruoli di primaria importanza per la squadra rossonera. Calciomercato Milan: Pioli ha scelto il difensore per gennaio. Vai alla news >>>