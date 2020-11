Bianchi: “Milan? Sta facendo di più rispetto al valore della rosa” / News

Il Milan sta facendo più del dovuto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex calciatore Rolando Bianchi ha parlato di Milan-Verona, della valore della rosa rossonera e non solo. Il suo pensiero ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il Verona ha fatto una grande partita, è ben organizzata e ha ottime individualità. Sta bene, è vero che era una partita che il Milan doveva vincere, ma fare un punto vuol dire comunque molto. Il Milan ha fatto una grande gara, ma anche il Verona ha fatto ottime cose. Il Milan sta facendo di più rispetto al valore della rosa che ha. Sta giocando con grande continuità e tutti i giocatori sono in continua crescita. I rossoneri stanno ottenendo risultati straordinari, ma vedo le altre squadre superiori a livello di qualità e soprattutto di esperienza. Ibra? Mi piace molto il suo atteggiamento e questo atteggiamento positivo lo sta trasmettendo anche ai suoi compagni. E’ tranquillo e sereno, ha raggiunto un equilibrio interiore. Zlatan ha una mentalità eccezionale e quindi riesce a fare la differenza. Io sono convinto che in questo momento sarebbe in grado di fare la differenza anche all’Inter o alla Juventus”.

