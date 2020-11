Sondaggio PM – Rigorista Milan: confermare Ibra o cambiare con Kessie?

Rigorista Milan: vota il nostro sondaggio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – A questa domanda ha già risposto il diretto interessato ieri sera al termine della gara contro l’Hellas Verona. “Rigore sbagliato? La prossima volta lo faccio tirare a Kessie“, ha dichiarato Zlatan Ibrahimovic senza che nemmeno gli venisse posto il quesito. Perché in effetti gli errori dal dischetto dello svedese iniziano ad essere numerosi e soprattutto a pesare.

Dall’inizio della nuova stagione, il Milan ha beneficato di ben 7 calci di rigore, di cui cinque in campionato e due in Europa League. Andando in ordine di tempo, il primo è stato segnato da Ibrahimovic contro il Bologna, poi da Kessie contro il Crotone – lo svedese era assente per Covid – e in seguito Calhanoglu ha segnato quello decisivo in terra portoghese contro il Rio Ave al 120′.

Poi, sono iniziati ad arrivare i dolori. Sì, perché nel derby Ibrahimovic è stato ipnotizzato da Handanovic prima di ribadire in rete e sbloccare il match. Poi ha sì segnato contro la Roma, ma sbagliato consecutivamente contro Sparta Praga e appunto ieri sera contro il Verona. In generale lo svedese ha sbagliato 3 degli ultimi 4 calci di rigore in cui si è presentato dal dischetto: insomma, non proprio un ottimo score.

Ecco che allora avanza la possibile ipotesi di un cambio del rigorista. Franck Kessie, in questo senso, ha sempre dimostrato di essere molto affidabile. Il dato è sotto gli occhi di tutti: in carriera l’ivoriano ha calciato 16 rigori, di cui 10 con la maglia del Milan, segnandone 15. Un solo errore che risale al 18 marzo 2018, quando sbagliò contro il Chievo Verona (3-2 per i rossoneri il finale). Oppure si potrebbe cambiare per Hakan Calhanoglu, che nella sua carriera ha calciato 22 volte dal dischetto, segnando in 19 occasioni e sbagliando in 3 (tutte con il Bayer Leverkusen). Col Milan vanta un due su due: contro la Roma lo scorso campionato – 28 giugno – e contro il Rio Ave in questa stagione.

