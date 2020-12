Bianchessi: “Alla Lazio seguiamo i principi del lavoro svolto al Milan”

MILAN NEWS – Tanti anni al Milan, dove ha scoperto moltissimi talenti da responsabile del settore giovanile, ora Mauro Bianchessi è alla Lazio, dove svolge il medesimo ruolo. Ai microfoni di Radio Sportiva, in vista della partita di stasera, ha parlato anche del confronto tra le due squadre a livello di giovanili: “Abbiamo iniziato un percorso seguendo i principi del lavoro svolto al Milan. Oggi i rossoneri hanno un vivaio all’avanguardia. Tra un anno penso che vedremo alcuni prodotti del vivaio biancoceleste in prima squadra. Locatelli è sempre stato l’elemento di spicco del vivaio del Milan, poteva essere il capitano rossonero per 10 anni. Con i giovani bisogna avere pazienza, oggi Manuel è la miglior mezzala della Serie A”.

