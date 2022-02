Bertolucci: “Vlahovic? Il Milan non ha Paratici che spende 80 milioni”

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso del Milan, ha parlato a Carlo Pellegatti della Juventus e dell'acquisto di Vlahovic

L'ex tennista Paolo Bertolucci, grande tifoso del Milan, ha parlato al canale Youtube di Carlo Pellegatti. Ecco cosa ha detto: "Il Milan è sempre stato chiaro negli ultimi anni. C'è un discorso economico da seguire, se c'è un'occasione sono sempre stati pronti a prenderla al volo com'è successo con Tomori. Evidentemente non ci sono state le chance per fare qualche acquisto, ripetere quello che è successo con Piatek e Paquetà non porta a niente. Io sono sicuro che loro abbiano già le idee chiare e che sappiano già i giocatori che potrebbero fare la differenza al Milan. Adesso non sono potuti arrivare, ma arriveranno a giugno. Buttare via dei soldi adesso per prendere giocatori dello stesso livello di quelli che abbiamo già non avrebbe senso. Anch0io sarei stato contento se fosse arrivato Vlahovic, ma purtroppo non abbiamo Paratici che spende 80 milioni di euro per prendere due riserve". Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>