Berta, niente Milan: sarà direttore sportivo dell’Arsenal. Le ultime news

Andrea Berta, dopo l'esperienza in Spagna con l'Atlético Madrid, volerà in Inghilterra per diventare direttore sportivo dell'Arsenal

Daniele Triolo Redattore 9 marzo 2025 (modifica il 9 marzo 2025 | 09:14)

Andrea Berta, classe 1972, non diventerà direttore sportivo del Milan (come vi avevamo anticipato noi di 'PianetaMilan' in esclusiva), sebbene il suo nome sia stato vagliato tra le prime soluzioni possibili dal club di Via Aldo Rossi: dopo 12 anni nell'Atlético Madrid, densi di successi, Berta, infatti, si prepara ad una nuova esperienza professionale nell'Arsenal.