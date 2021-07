Bernardo (candidato cdx) sfida Sala: “Sì al nuovo stadio di Milano”

Luca Bernardo, candidato a Sindaco di Milano del centrodestra, si è detto favorevole alla realizzazione del nuovo stadio in zona San Siro

Bernardo, come riferito dal quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, direbbe di sì al nuovo stadio, sempre da costruire in zona San Siro, a patto, però, di mantenere la storia di ciò che è stato l'impianto 'Giuseppe Meazza'. Ma non soltanto. Bernardo vuole anche avere rassicurazioni sulla riqualificazione della zona.