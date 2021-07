Calciomercato Milan – Il rinnovo di Kessié è ora più vicino: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié resterà in rossonero. Ieri summit tra il suo agente e Frederic Massara. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, riuscirà a trattenere Franck Kessié. È molto vicino, infatti, un accordo sul prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che ha fatto un resoconto di quanto successo ieri pomeriggio in merito al futuro del centrocampista ivoriano.

Ieri, infatti, c'è stato un incontro, a Bologna, tra George Atangana, manager di Kessié, e Frederic Massara, direttore sportivo del Milan. Un rendez-vous che aveva come oggetto il rinnovo del contratto di Kessié con il club di Via Aldo Rossi. Secondo la 'rosea' il fatto che il summit si sia tenuto nel capoluogo felsineo, dove Atangana è di casa, sta a dimostrare che non ci sono più le tensioni del passato tra le parti.

Atangana, infatti, ha capito che la priorità di Kessié è quella di restare al Milan in questo calciomercato estivo. Anche se, logicamente, il contratto del numero 79 rossonero sarà ben distante, nelle cifre, da quello che aveva siglato al suo arrivo a Milano. Dagli attuali 2,2 milioni di euro netti che percepisce ogni stagione, infatti, Kessié andrà a guadagnare, con il nuovo accordo con il Diavolo, oltre 6 milioni di euro con i bonus.

Diventerebbe, così, il secondo giocatore più pagato della rosa del Milan dopo Zlatan Ibrahimovic. Atangana e Massara, ha spiegato 'La Gazzetta dello Sport', hanno pranzato in pieno centro a Bologna. Hanno brindato sorridenti e poi, nel primo pomeriggio, si sono spostati in un altro locale. Qui è avvenuto un contatto telefonico con Paolo Maldini, che è in vacanza per qualche giorno ad Ibiza con la sua famiglia.

La strada per il rinnovo di Kessié con il Milan in questa sessione di calciomercato è tracciata. Serviranno ora altri incontri per definire il tutto e quantificare il peso effettivo dei bonus. Ma i rossoneri possono sorridere. Un nuovo caso Gianluigi Donnarumma o Hakan Calhanoglu è scongiurato. Al rientro del giocatore dalle Olimpiadi ci si affretterà per mettere tutto nero su bianco.

Sembra che non si parli più di un rinnovo di contratto biennale per Kessié, bensì si stia virando su un accordo tra le parti più lungo. L'ivoriano sarà il leader del Diavolo in Serie A e in Champions League per i prossimi anni.