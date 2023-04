Ex Milan, buone notizie per Berlusconi: fuori dalla terapia intensiva

Buone notizie per Silvio Berlusconi: l'ex presidente del Milan, è infatti uscito dalla terapia intensiva al San Raffaele

Come riportato da gianlucadimarzio.com, arrivano buone notizie per l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi. L'ex premier, ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito al reparto di degenza ordinaria. L'imprenditore milanese, era stato ricoverato per una leucemia, il 5 aprile scorso all'ospedale San Raffaele.