Berlusconi ricoverato a Monaco. Le sue condizioni | News

Ultime Notizie Milan News: Berlusconi ricoverato

MILAN NEWS – Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Milan si trova in questo momento in un ospedale di Monaco per dei problemi cardiaci. Stando a quanto scritto dall’ANSA, il leader di Forza Italia prima del ricovero si trovava a Valbonne, località vicino Nizza.

Ad annunciarlo Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'ANSA: "Lunedì sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia. E' stato ricoverato per un problema cardiaco aritmologico".