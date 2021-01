Calciomercato Milan – Di Marzio: “Le cifre dell’affare Meïté” | News

Calciomercato Milan: Meïté già disponibile per Cagliari?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Soualiho Meïté diventerà presto, ufficialmente, un nuovo calciatore del Milan. Chiusa l’operazione tra Milan e Torino per il trasferimento di Meïté, classe 1994, alla corte di Stefano Pioli.

Il giocatore, come rivelato dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, si trasferisce in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Milan.

Le cifre: 500mila euro di prestito oneroso, 8 milioni per il diritto di riscatto a fine stagione, 1,5 milioni di euro (eventuali) di bonus. Totale, dunque, dell’operazione Meïté, per il club di Via Aldo Rossi, 10 milioni di euro.

Il calciatore francese, ex Monaco e Bordeaux, che giocava nel Torino da due stagioni e mezza, sosterrà le visite mediche nelle prossime ore e potrebbe già essere disponibile per Cagliari-Milan di lunedì sera alla ‘Sardegna Arena‘.

