Berlusconi, da Arcore allo stadio per caricare il Monza all’intervallo

Il discorso motivazionale di Berlusconi

Stagione strepitosa per il Monza che, da neopromosso, occupa il secondo posto in classifica in Serie B. Il mercato faraonico e le ambizioni di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, però, non possono che obbligare la squadra ad un’ulteriore promozione in Serie A. Per questo motivo Berlusconi non ha accettato il pareggio contro il Cittadella per 0-0, ma ha cercato di fare qualcosa per invertire la rotta. Il presidente, tra primo e secondo tempo, si è fiondato allo stadio per dare un segnale forte ai propri giocatori, incitandoli a tirare di più in porta e a dare tutto. Dopo il discorso motivazionale, che però non ha cambiato le sorti del match, subito il ritorno ad Arcore.

Stefano Pioli ha deciso: Romagnoli in panchina. Ecco chi gioca >>>