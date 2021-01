Bergomi: “L’Inter non è la migliore, Milan e altre molto forti” / Serie A News

Serie A, Bergomi sulla lotta scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Beppe Bergomi, durante la telecronaca di Inter-Crotone, ha parlato della lotta scudetto che riguarda il Milan e non solo. Ecco le dichiarazioni: "L'Inter non ha la rosa migliore, Conte però è il valore aggiunto. Ci sono Juve, Milan, Napoli, la Lazio che sono molto forti. Squadre costruite bene. Poi non sottovaluterei la Roma. È tutto aperto. Quando inizieranno le coppe l'Inter potrà avere qualche vantaggio".