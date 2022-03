Bergomi: “Donnarumma via dal Milan? Non lo capirò mai”

Beppe Bergomi, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan

Beppe Bergomi ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. In primo piano Gianluigi Donnarumma, finito nel mirino dei tifosi dopo la partita contro la Macedonia del Nord: "La vita è fatta di scelte ma io non capirò mai chi lascia MMilan, Juve e Napoli per andare in cerca di chissà cosa. Ciò premesso, noi italiani dobbiamo difendere Donnarumma perchè ci ha fatto vincere l’europeo e perchè è un grande portiere. A volte si attacca qualcuno per partito preso, ma io lo continuo a considerare un top anche perchè il tiro di Trajkovski era proprio nell’angolino”.