Italia, niente Mondiali: la reazione dei tifosi contro Donnarumma

Donnarumma ha preso un gol evitabilissimo che ha condannato l'Italia a non partecipare ai Mondiali 2022. I tifosi se la prendono con lui.

Diciamo la verità, il gol che ha segnato la Macedonia del Nord nel recupero e che ha condannato l'Italia a non giocare i prossimi Mondiali, non era imprendibile per Gianluigi Donnarumma, classe 1999 del Paris Saint-Germain che ha delle responsabilità. Il tiro è da molto lontano e, per quanto bello e forte, è prendibile. Donnarumma si muove in netto ritardo e in ritardo arriva sulla conclusione. La dimostrazione di una condizione psicofisica che sta calando a picco. Le colpe sono di tanti, ma anche le sue. I tifosi se la prendono con lui il giorno dopo, quelli del Milan che non lo hanno perdonato soprattutto. Di certo, però, un portiere che pretende certe cose non può permettersi di prendere un gol del genere. Ecco le reazioni sui social su Donnarumma, che è finito anche in tendenza.