Bennacer positivo al Covid: l’algerino non ha avuto contatti con la squadra

Ismael Bennacer è risultato positivo al Covid 19: secondo le ultime indiscrezioni, l'algerino non ha avuto contatti con i compagni

Quest'oggi il Milan ha comunicato la positività al Covid 19 di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino si trova in isolamento fiduciario e si sta allenando da casa. Secondo il club rossonero, l'ex calciatore dell'Empoli non ha avuto contatti in settimana con il resto della squadra, ma a scopo precauzionale ha sottoposto i tesserati ad un test che ha dato esito negativo per tutti. Segui con noi la diretta testuale di Nizza-Milan.