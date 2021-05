Bennacer, niente convocazione in Nazionale: il motivo dell’esclusione

Le ultime notizie sul Milan. Ismael Bennacer non è stato convocato dalla Nazionale algerina: ecco il motivo dell'esclusione dalla selezione

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, non è stato convocato dalla Nazionale algerina. La conferma arriva direttamente dal calciatore che, attraverso un post su Twitter, ha spiegato il motivo dell'esclusione dalla selezione. L'ex Empoli, infatti, si sarebbe sottoposto ad un intervento al piede dopo l'ultima partita di campionato contro l'Atalanta. "Non potrò far parte del gruppo a seguito di un intervento che ho subito al piede dopo l'ultima partita di campionato. Ci vediamo ad agosto per la nuova stagione", queste le parole apparse sull'account del campione africano.