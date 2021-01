Milan, il programma della vigilia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si avvicina sempre di più il match tra Benevento e Milan, in programma domenica 3 gennaio alle ore 18 al ‘Vigorito’. Domani sarà giorno di vigilia per i rossoneri che, come riportato sul sito ufficiale, effettueranno l’allenamento di rifinitura al mattino. A fine seduta l’allenatore Stefano Pioli, alle ore 14, interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

