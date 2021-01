Benevento-Milan, i precedenti: nessuna vittoria rossonera / Serie A News

Benevento-Milan, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Benevento-Milan, match valido per la 15^ giornata di Serie A. Sono soltanto due i precedenti tra le due squadre nel massimo campionato, che non hanno visto nessuna vittoria rossonera nonostante le difficoltà. Le Streghe, nel campionato 2017-2018, sono subito retrocesse in Serie B con numeri non proprio incoraggianti. Eppure il Milan ha conquistato un solo punto in due incontri: pareggio clamoroso con il gol del portiere Brignoli nel 2-2 finale all’andata e sconfitta casalinga per 0-1 al ritorno.

