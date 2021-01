Benevento-Milan, Dalot cerca il riscatto dopo la gara di Marassi | News

Ultime Notizie Benevento Milan: occasione per Dalot

MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Diogo Dalot. Quella di domani è una grande occasione per il portoghese, vista la squalifica di Theo Hernandez.

Quella del francese sarà in ogni caso un'assenza pesante per Pioli, considerando il valore di Theo Hernandez, autentico trascinatore del Milan nelle ultime partite. Dalot cercherà di non farlo rimpiangere, anche perchè l'ex Manchester United vuole riscattarsi dopo la brutta partita giocata contro il Genoa a Marassi. Theo Hernandez comunque tornerà a disposizione per la sfida dell'Epifania contro la Juventus.