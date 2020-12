Benevento-Milan, Crudeli: “Ci rimasi male per Brignoli, match difficile”

Benevento-Milan, parla Crudeli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tiziano Crudeli ha presentato così la sfida contro il Benevento. Il noto tifoso del Milan è ritornato pure su quel gol beffardo del portiere Brignoli nella stagione 2017-2018. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Ottogol’:

Sul gol di Brignoli

“Ci rimasi male anche se va dato onore e merito a Brignoli per quel gol arrivato in maniera incredibile”.

Su Benevento-Milan

"Non sarà una partita facile. Il Benevento è una squadra in salute e sta giocando bene. Il Milan concede sempre molto agli avversari, soprattutto in difesa anche se è reduce da una striscia positiva incredibile. Ibra non ci sarà, purtroppo starà ancora fermo ai box a causa dell'infortunio. Per capire la straordinaria stagione del Milan occorre evidenziare un aspetto: senza Ibra, sembrava che la squadra potesse entrare in crisi da un momento all'altro perché non ci sono grosse alternative in avanti. Lo stesso Rebic, per esempio, ha realizzato soltanto una rete. Nonostante questo, sono arrivati ben diciotto gol confermando il primato e restando l'unica squadra imbattuta nei cinque maggiori campionati europei".