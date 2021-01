Benevento-Milan, 10 curiosità sul match del ‘Vigorito’ / Serie A News

Benevento-Milan, ecco 10 curiosità

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan-com)

La prima del 2021, per restare in testa alla classifica e mantenere l’imbattibilità in campionato. Il Milan torna a Benevento dopo oltre tre anni, per cercare di riprendere il filo del discorso dopo il positivo finale di 2020. I rossoneri scenderanno in campo contro la formazione di Filippo Inzaghi alle ore 18.00 di oggi, domenica 3 gennaio, allo Stadio Ciro Vigorito. In attesa del fischio d’inizio, ecco alcune statistiche e curiosità sulla partita:

STATO DI FORMA

1- Il Milan è imbattuto da 14 trasferte di Serie A (10V, 4N), miglior striscia esterna per i rossoneri da aprile 2004. Nel 2020, il Milan ha perso solo una gara fuori casa nel massimo campionato: ha fatto meglio solo nel 1992 e 1964 con zero sconfitte.

2- Il Milan è imbattuto da nove gare quando ha disputato la prima partita di un anno solare in Serie A fuori casa (8V, 1N): l’ultima sconfitta dei rossoneri quando hanno iniziato un nuovo anno in trasferta risale al 1997 (3-0 contro la Lazio).

STATISTICHE GENERALI

3- Il giorno della partita il Milan sarà imbattuto da 301 giorni in Serie A (dall’1-2 contro il Genoa dell’8 marzo 2020) – per la settima volta nella loro storia nella competizione, i rossoneri hanno superato i 300 giorni senza sconfitte.

4- Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella mezzora iniziale di partita (12), mentre nessuna ne ha realizzati meno del Benevento nello stesso parziale (tre, al pari dell’Udinese).

FOCUS GIOCATORI

5- L’attaccante del Milan Ante Rebić ha segnato tre reti contro squadre neopromosse in Serie A, l’ultima contro il Lecce nel giugno 2020.

6- La prossima sarà la 150a presenza per Hakan Çalhanoğlu con la maglia del Milan in tutte le competizioni – il turco ha preso parte a sei gol nelle sue ultime sei gare di Serie A contro avversarie neopromosse, con due reti e quattro assist.

7- Hakan Çalhanoğlu ha servito almeno un assist nelle ultime quattro gare giocate in Serie A: potrebbe diventare il quinto giocatore a riuscirci per cinque presenze di fila nell’era dei tre punti a vittoria dopo Cassano, Munari, Pjanić e Insigne (due volte).

8- Nell’ultima partita, contro la Lazio, Daniel Maldini ha disputato la sua quinta partita in Serie A: dovesse giocare questa sarebbe la partita numero 1000 della dinastia Maldini con la maglia del Milan nel massimo campionato italiano (647 Paolo, 347 Cesare e 6 Daniel).

9- Davide Calabria è il giocatore di questa Serie A che conta più contrasti: 58, ben 18 più di qualsiasi altro.

ALLENATORI

10- Il Milan è la squadra con cui Filippo Inzaghi ha disputato più partite da giocatore in Serie A (202) e quella con la quale ha esordito da allenatore nel massimo campionato, nell’agosto 2014: per l’attuale tecnico del Benevento, un pareggio a reti inviolate nell’unico precedente da allenatore contro i rossoneri in Serie A nel dicembre 2018 con il Bologna.

Calciomercato Milan – Offerto il vice Ibra: la riposta dei rossoneri >>>