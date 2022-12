Benatia, blitz nel ritiro del Milan: il report della sua improvvisata

L'ex difensore di Udinese , Roma , Bayern Monaco in Bundesliga e Juventus , classe 1987 , ritiratosi dal calcio giocato poco più di un anno fa, ha voluto salutare tutte le componenti della società di Via Aldo Rossi.

Ha parlato molto con Massara e Florenzi, con lui a Roma

In particolare, ha evidenziato Di Stefano, Benatia si è intrattenuto a lungo a chiacchierare, a bordo campo, con il direttore sportivo Frederic Massara e con Alessandro Florenzi. Come si ricorderà, Il primo è stato suo dirigente in giallorosso, il secondo è un ex compagno di squadra nella Capitale.