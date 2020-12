Bellugi, gambe amputate in seguito al Covid: ecco le sue parole

Coronavirus, il dramma di Bellugi

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS – Mauro Bellugi ha dovuto subire un intervento chirurgico che gli ha portato via entrambe le gambe. L'ex giocatore dell'Inter, tra le altre, ha abbandonato il calcio per problemi continui agli arti inferiori. Complicazioni che si sono amplificate nel momento in cui è entrato in ospedale lo scorso 4 novembre per la positività al coronavirus. La situazione si è aggravata a tal punto che non c'è stato altro modo per risolvere questa sua patologia. In videochiamata con Luca Serafini ha poi mostrato un'ironia non facile da esternare in questi momenti. "Adesso prenderò le gambe di Pistorius, così nei corridoi televisivi ti sorpasserò", scherza Bellugi, ricordando anche un episodio felice della sua carriera: "Mi hanno portato via la gamba che fece gol al Borussia Monchengladbach". In bocca al lupo Mauro.