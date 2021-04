Bellinazzo: “Il calcio non è di Agnelli e Perez, ma nemmeno di Ceferin”

Belinazzo ha scritto su Twitter cos'è, secondo lui, il calcio dopo le vicende legate alla SuperLega e ai continui battibecchi con la UEFA

Marco Bellinazzo, giornalista e firma de 'Il Sole 24 ore', ha commentato le ultime vicende legate alla SuperLega sul proprio profilo Twitter, spiegando cos'è per lui il calcio. "Il Calcio non è di Agnelli e Perez ma non è neppure proprietà di Ceferin e della Uefa. Il Calcio è un bene pubblico, appartiene ai tifosi e ai popoli. Chi lo governa ha solo il dovere di farlo funzionare e di rendere questa industria remunerativa per gli investitori". Queste le parole apparse sul suo profilo social.