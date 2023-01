Belgio, un ex Milan tra i candidati alla panchina dei Diavoli Rossi

Come logica conseguenza della figuraccia, la separazione dal Commissario Tecnico spagnolo, Roberto Martínez , che era in carica dal 3 agosto 2016 . Ora, mentre Martínez si è già accasato nuovamente (è diventato C.T. del Portogallo in luogo di Fernando Santos ), i 'Diavoli Rossi' cercano ancora una nuova guida.

Possibile, nuova, avventura all'estero per Pirlo

L'esperienza di Pirlo sulla panchina della squadra di Fatih, nel comune metropolitano di Istanbul, è finora tutt'altro che esaltante. In 17 partite di campionato, appena 20 punti conquistati, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte: 10° posto in graduatoria per i rossoneri che, in campo, schierano anche gli ex milanisti Andrea Bertolacci e Fabio Borini. Scout del Milan in missione per due giovani talenti: le ultime di mercato >>>