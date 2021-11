Belgio, i convocati del CT Martinez: Saelemaekers presente / News

Roberto Martinez, CT del Belgio, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni. Presente il milanista Alexis Saelemaekers

Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni contro Estonia e Galles, validi per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Tra i nomi figura anche quello di Alexis Saelemaekers, che continua così il suo processo di crescita anche in Nazionale. Ecco l'elenco completo.