Belgio-Francia, solo un giocatore del Milan dal 1′: ed è il più ‘sorprendente’ …

In occasione di Francia-Belgio, solamente un calciatore del Milan dovrebbe scendere in campo dal 1': ecco di chi si tratta ...

Questa sera andrà in scena, alle ore 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, il match tra Belgio e Francia, durante il quale solamente uno dei tre giocatori del Milan presenti potrebbe scendere in campo. L'incontro, valido per la 4^ giornata della Nations League 2024/2025, promette già grande spettacolo, dato il tasso tecnico delle due compagini. I rossoneri saranno rappresentati da tre calciatori, tutti in casa transalpina. In primis il portiere Mike Maignan, ma anche Theo Hernandez e il nuovo arrivato dal mercato estivo, Yossouf Fofana.