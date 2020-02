Bayern Monaco, tegola Lewandowski: fuori un mese

NEWS DALL’ESTERO – Robert Lewandowski, numero 9 formidabile del Bayern Monaco, sarà costretto a un mese di stop a causa di una microfrattura alla tibia.

Come riportato dal sito ufficiale del club tedesco, Lewandowski ha accusato il problema al termina della sfida di Champions League vinta dai bavaresi per 0-3 a Londra contro il Chelsea (partita dove fra l’altro Lewandowski ha anche segnato). L’attaccante polacco dovrà rimanere fermo dieci giorni per poi iniziare la terapia riabilitativa.

