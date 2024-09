Milan, Compagnoni: “Sarebbe significativo battere il Bayer Leverkusen”

Questa mattina, durante Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan, della vittoria di venerdì della squadra di Paulo Fonseca contro il Lecce e dell'imminente sfida in Champions League contro un avversario temibile come il Bayer Leverkusen, reduce dal pareggio in Bundesliga contro il Bayern Monaco."Ci sono segnali, e sono segnali significativi, ma è evidente che ora arriva una prova cruciale. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, il Milan non può permettersi un altro errore contro il Bayer Leverkusen. È vero che ci sarebbe tempo per recuperare, ma non per entrare nelle prime otto; si tratterebbe solo di lottare per accedere agli spareggi".